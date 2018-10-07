معاقبة شاب تقدم لخطبة فتاة ووصفها بـ ” الهبلة “

أبو ظبي(صدى):

عاقبت محكمة بأبوظبي شاب خليجي سب فتاة تقدم إلى خطبتها بتغريمه 20 ألف درهم وحبسه ثلاث أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وطالب المتهم خلال جلسة محكمة استئناف أبوظبي، من هيئة المحكمة استخدام الرأفة معه وإلغاء حكم الحبس موضحاً انه قام بتسديد الغرامة.

وتعود الأحداث عندما قام المتهم بسب المجني عليها ، حيث أرسل إليها رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي ” واتس أب ” وصفها بكلمة ” هبلة “، لتقوم الفتاة بتوكيل محامي الذي قام بفتح بلاغ قضائي ضد المتهم يطالب فيه بمعاقبة المتهم وتعويض موكلته عن الأضرار المعنوية التي أصابتها من جراء الرسالة.

وأكد المتهم خلال الجلسة أنه أرسل الرسائل على سبيل المزاح بعد ان تقدم لخطبة المجني عليها، موضحاً ان الغرض من مراسلتها كان للتعارف قبل الزواج وليس للإساءة، لتقرر المحكمة بعد مداولات حجز الدعوي للحكم إلى جلسة 14 أكتوبر الجاري.