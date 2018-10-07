وزير الخدمة المدنية: تصريحات ولي العهد لوكالة ” بلومبيرغ ” ترسم الصورة الحقيقية للملفات المحلية

سعيد العجل(صدى):

قال معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان إن تصريحات سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لوكالة ” بلومبيرغ ” ترسم الصورة الحقيقية للملفات المحلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما إنها تضع الحروف على النقاط بتفصيل دقيق حيال القضايا الساخنة عالمياً في الشؤون السياسية الدولية والاقتصادية المتنوعة التي تهم العالم أجمع.

وبيّن معالي وزير الخدمة المدنية أن تصريحات سمو ولي العهد لوكالة ” بلومبيرغ ” تمثل إضاءات مستفيضةً وواثقةً وتعبر بوضوح وجلاء عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ ويشرف على متابعة تنفيذها سموه الكريم بما عُرف عنه من عزم وثّابٍ؛ وطموحٍ كبير لتحقيق المنجزات الصعبة.

وأضاف معاليه أن تصريحات سمو ولي العهد وكما عهدنا ذلك من سموه كانت تصريحات متسمة بالشفافية والوضوح، مستندة على ثقة عالية بالمقدرات والقدرات الوطنية التي حباها الله لهذا الوطن الغالي، كما أنها أكدت وبشكل واضح وجلي سيادة المملكة الكاملة على قرارها وضمان أمنها وديمومة اقتصادها وفق ثقة مطلقة بقدرات الدولة وأبنائها المفعمين بالحرص على نماء البلد والمحافظة على مقدراته.