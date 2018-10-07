خادم الحرمين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة بن سفران

سعيد العجل(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- برقية عزاء للدكتور عبدالله بن سلطان بن سفران وأشقائه في وفاة اخيهم حسن بن سلطان بن سفران شيخ قبيلة الخنافر رحمه الله-. كما بعث ولي العهد ببرقية عزاء مماثلة لاسرة الفقيد يرحمه الله

وعبر الدكتور عبدالله بن سلطان بن سفران وأخوته وأبناء الفقيد جفين وسلطان وناصر ومشلح وأبناء اخوته وجميع أسرة ال سفران بالشكر والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الامين على هذه المشاعر النبيلة مؤكداً أن هذا شيء غير مستغرب من ولاة أمر قريبين من شعبهم ويشعرون بمصابهم.

وأشار إلى أن هذه العلاقة المتينة بين القيادة والشعب وقربهم من أبنائهم من أسباب تماسك بلادنا ووحدتها وثباتها، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ويحفظ لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين