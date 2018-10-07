ميلان يفوز بثلاثية على ” كييفو ” ولاتسيو يهزم فيورنتينا بصعوبة

ماجد محمد(صدى):

استطاع فريق نادي ” ميلان ” تحقيق فوزًا ثمينًا، اليوم الأحد، على أرضه في ملعب ” سان سيرو ” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على حساب ” كييفو فيرونا ” صاحب المركز الأخير، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

هذا وبدأ ” ميلان ” المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقة 27 والدقيقة 34 عن طريق الأرجنتيني ” غونزالو هيغواين ” ومن صناعة الإسباني ” سوسو ” .

وأضاف ” بونافينتورا ” الهدف الثالث في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، قبل أن يقلص مهاجم كييفو ” سيرجيو بيليسير ” النتيجة، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1 للروسونيرو.

وحقق ” لاتسيو ” انتصارًا صعبًا بملعب ” الأولمبيكو ” ، جاء على حساب ” فيورنتينا ” بنتيجة هدف مقابل لاشيء، سجله ” تشيرو إيموبيلي ” في الدقيقة 37.

فيما واصل ” أتالانتا ” نتائجه السيئة، ومُنع بخسارة على أرضه أمام “سامبدوريا ” بنتيجة هدف مقابل لاشيء، سجله المدافع ” لورينزو تونيلي ” .