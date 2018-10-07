وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مساعد باحث أول (عدد 3 وظائف): درجة دكتوراه أو الماجستير في تخصصات: (التغذية، أو الصحة العامة، أو المختبر)ر أو أي مجال آخر ذي الصلة، أخصائي معالج مهني ثالث: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي (العلاج المهني).

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