هيئة الهلال الأحمر تعين 99 أخصائي إسعاف وطب طوارئ من خلال مسابقة وظيفية

محمد السعران(صدى):

اعتمد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، تعيين 99 مواطنًا ممن تقدموا للمسابقة الوظيفية التي أطلقتها الهيئة للوظائف الصحية تحت مسمى ” أخصائي إسعاف وطب طوارئ ” لتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة.

وتأتي هذه التعيينات انطلاقاً من حرص الهيئة على رفع الخدمات الاسعافية في مناطق المملكة وتكثيف الكوادر البشرية المؤهلة ودعم الفرق الإسعافية والميدانية، بما يحقق أهداف العمل الإنساني، وللاطلاع على قائمة الأسماء زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة هنــــا..