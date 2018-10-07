المدير العام يدشن برنامج تمهين القيادات الإشرافية للمشرفين والمشرفات الجدد

بدرية المالكي (صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أنّ المعلم هو محور العملية التعليمية وصانع سواعد الوطن ويستحق التكريم والحفاوة والتقدير نظير عطائه وتفانيه و إبراز جهوده، تعزيزًا لمكانته المستحقة وترسيخًا لثقافة تقديره لدى المجتمع وذلك خلال تدشينه احتفال الإدارة باليوم العالمي للمعلم وتهيئة المشرفين والمشرفات الجدد بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي والمساعد للخدمات المساندة مهندس وسام حابس، والمساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي، ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين والمشرفات بمسرح الإدارة للبنين، وعبر الشبكة للبنات على مسرح الإدارات النسائية .

واطلع اللهيبي على البرنامج المقدم والحقائب التدريبية المعدة، والتقى بالمشرفين الجدد، مؤكدًا أن البرنامج يضطلع بأهمية عالية نحو إعداد المشرف الجديد من خلال تأهيله لممارسة الإشراف الفعال للدخول في مهام عمله بدون صعوبات، وتزويده بالنظريات الداعمة لعملية الإشراف التربوي، وتدريبه على الأنماط الإشرافية الحديثة اللازمة للممارسة، وإبراز ما يحتاجه من أدوات ومهارات تساعده على التخطيط وتدريب المعلمين والارتقاء بمهنية المعلمين.

وأشاراللهيبي إلى أهمية العمل الإشرافي باعتباره حجر الزاوية في جودة الأداء الذي ترتبط به وتقوم عليه معظم الإدارات والأقسام في الميدان التربوي مع ضرورة مواكبة التعليم الحديث للمتغيرات والتطور السريع في شتى المجالات، مقدمًا شكره وتقديره لإدارتي التدريب التربوي والإشراف التربوي (بنين وبنات) على الجهود التي بذلت في الإعداد للبرامج التدريبية . ثم اطلق البرنامج التدريبي للمشرفين الجدد بمركز التدريب للبنين وللمشرفات بمركز التدريب التربوي للبنات .