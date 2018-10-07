كيف أحتلفت حركية باليوم الوطني

فيصل العنزي(صدى):

على هامش إحتفال المملكة ألعربيه السعوديه بيومها الوطني ٨٨ . شاركت جمعية الإعاقة الحركية للكبار في عدد من الفعاليات المقامة في مدينة الرياض . حيث شاركت في منطقة البجيري التاريخية وشملت مشاركتها بركن تعريفي عن الجمعية وخدمة النقل الترددي لذوي الإعاقة و خدمة صيانة الكراسي المتحركة و فريق حركية التطوعي و مشاركة منسوبي من ذوي الإعاقة بالنشاط الرياضي

كما شاركت بجناح لها في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ضمن معرض تشكيل وصناعة

والتقى منسوبي الجمعية براعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وبمعالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح وقد ثمن معاليه مشاركة الجمعية الفاعلة و تواجدهم في المناسبات الوطنية وتقديمهم الخدامات المختلفة لذوي الإعاقة وكبار السن

وَكما شاركت في إستاًد الملك فهد الدولي

في فعاليه السيرك العالمي بفريقها التطوعي حيث قاموا بتسهيل دخول ذوي الإعاقة إلى الأماكن المخصصة لهم

وعلى هامش الفعالية التقى مجموعة من منسوبي الجمعية بمعالي رئيس هيئة الترفيه الأستاذ محمد بن عبدالملك ال الشيخ الذي وعد بمزيد من التعاون بين الهيئة و جمعية حركية بما يخدم مصلحة ذوي الإعاقة وتسهيل إستفادتهم وحضورهم وإستمتاعهم بالفعاليات التي تقيمها هيئة الترفية .

وياتي هذا إيماناً من الجمعية بضرورة حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتقديم كل من شئنه توفير سبل الراحة والاندماج الكامل في المجتمع .

من جهة اخرى عبر عدد من ذوي الإعاقة عن سعادتهم بما لمسوه من تفعيل الخدمات لذوي الإعاقة وبالدور الفعال الذي تقوم به جمعية حركية بالشراكة مع الجهات المختلفة لتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع .