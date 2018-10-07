بي استديو: حصول منشآت على جائزة افضل علامة تجارية تأكيد لتميزنا واحترافيتنا

محمد السعران(صدى):

أكدت ” بي استديو ” ، إحدى المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال تصميم وابتكار الشعارات والعلامات التجارية للقطاعين العام والخاص بالمملكة، أن حصول الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” على جائزة أفضل علامة تجارية على مستوى القطاع الحكومي بالسعودية على منصة “لينكدإن” العالمية والتي تم ابتكار اسمها وعلامتها بواسطة ” بي استديو ” ، يأتي تأكيداً على مدى تميزنا واحترافيتنا في تصميم وابتكار الشعارات والعلامات التجارية للقطاعين العام والخاص على مستوى المملكة.

وهنأ الرئيس التنفيذي لـ ” بي استديو ” الأستاذ غيث البشري معالي محافظ ” منشآت ” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، على تحقيق الجائزة العالمية، مؤكداً أن معاليه يملك رؤية واضحة المعالم في إدارة دفة العمل، في ” منشآت ” .

وقال البشري إن حصول ” منشآت ” – كأحد عملائنا- على هذه الجائزة العالمية دليل على أننا الأميز والأفضل على مستوى المملكة، حيث تتمثل طبيعة عملنا في ابتكار وتصميم الشعارات والعلامات التجارية للقطاعين العام والخاص والتي تتم بواسطة فريق عمل وطني متخصص في ابتكار التصاميم والشعارات.

وعن الجهات الحكومية والخاصة التي قامت ” بي استديو” بتصميم وابتكار علاماتها التجارية، كشف “البشري” أنهم كإحدى المؤسسات السعودية الوطنية المحترفة، ابتكروا وصمموا عدداً من الشعارات والعلامات التجارية لعدة قطاعات حكومية وخاصة، مثل: مركز دعم اتخاذ القرار الديوان الملكي، الهيئة العامة للموانئ، ” منشآت ” ، ” وقت اللياقة ” ، ذيب لتأجير السيارات، وغيرها من الجهات الأخرى.

وختم الرئيس التنفيذي لـ ” بي استديو ” الأستاذ غيث البشري حديثه، مؤكداً أن رسالة ” بي استديو ” تقوم على ابتكار علامات تجارية سعودية تنافس عالمياً وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .