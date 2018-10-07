الأمير فهد بن سلطان: ولي العهد يؤكد البعد القيادي للمملكة ويرسم خطوط لمستقبل زاهر

محمود البلوي(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أن اللقاء الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – مع وكالة بلومبيرغ , ينسجم مع ثوابت هذه البلاد منذ توحيدها على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مشيراً سموه إلى أن هذا اللقاء جاء معززاً ومؤكداً على مكانة المملكة العربية السعودية .

وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن لقاء ولي العهد يؤكد على العمق التاريخي والسياسي والبعد القيادي والاقتصادي للمملكة ، ويتطلع بثقة كبيرة وبرؤية حكيمة لمستقبل هذه البلاد الزاهر الذي نعيشه اليوم وعلى الدوام – بمشيئة الله – ، ويرسم خطوطا عريضة لمستقبل زاهر طمئن من خلاله المواطن في ظل رؤية تنموية طموحة.

وأضاف سموه : أن ولي العهد لديه ً معرفة تامة بكيفية تحقيق أهدافه التي سيعبر بها المملكة لمصاف أكثر الدول تقدما بفضل من الله عز وجل ثم بفضل توجيهات وحكمة ورؤى سيدي خادم الحرمين الشريفين .

وفي الختام دعا سمو أمير منطقة تبوك الله عز وجل ان يمتع قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدوام الصحة والعافية وان يبقيه ذخراً وعزاً وان يمد سمو ولي عهده الأمين بالعون والتوفيق والتمكين لما فيه رقي ونهضة البلاد.