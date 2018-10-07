هكذا عاقبت محكمة أربعيني قتل زوجته السابقة وبث فيديو لفعلته

برلين(صدى):

عاقبت محكمة جنائية ألمانية رجل سوري في أواسط الأربعين من عمره بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية إدانته بقتل زوجته السابقة وبث فيديو حي تضمن وقائع القتل وكلمة له برر فيها فعلته الشنعاء.

وتفصيلا؛ قبل أقل من عام، أقدم لاجئ سوري يدعى ” أبومروان ” على طعن مطلقته وأم أبنائه الأربعة بعدة ضربات نافذة فأرداها قتيلة في الحال، ولفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة ين ذراعي طفلتها، بينما قام الجاني ببث فيديو حي على مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الجريمة، شرح فيه دوافعه ومبرراته، والتي انحسرت في أن زوجته السابقة تمكّنت من الحصول على حكم قضائي بأحقيتها في حضانة نجلها الأكبر بدلًا منه.

وأظهر الفيديو الذي بثه الجاني زوجته السابقة غارقه في دمائها، كما أظهر نجله الأكبر إلى جانبه في الشريط المصور، كما ظهرت يدا أبومروان ملطختين بدماء ضحيته.

وأوضحت المحكمة في حكمها إن الجاني ارتكب جريمة بشعة، وأنه تجرد من مشاعره الإنسانية، ومن ثم كان يجب القصاص منه بأقصى عقوبة ممكنة.