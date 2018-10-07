” طريقة اللعب وكثرة الإصابات ” أبرز أسباب هزيمة ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

تلقى فريق ” ريال مدريد ” هزيمة جديدة، والتي تعد الثالثة له في آخر 4 مباريات، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه ” ديبورتيفو ألافيس ” بهدف نظيف في ثامن جولات الدوري الإسباني لكرة القدم ” الليغا ” .

وترجع أسباب خسارة النادي ” الملكي ” إلى الاستحواذ غير الفعال حيث شهدت المباراة استحواذ ” ريال مدريد ” فاقتربت نسبة استحواذه من 70%، ليظهر وكأنه عاجز والكرة بين أقدام لاعبيه.

ويبدو أن الريال يلعب مكبوحًا، بدون ثقة أو أفكار هجومية واضحة في الأمتار الأخيرة، وتحول من فريق قدم مباراة رائعة أمام روما في مستهل مشواره بدوري الأبطال الأوروبي، إلى آخر يلعب بشكل ساذج ويقدم كرة خالية من الفرص الخطيرة، كرة غير جميلة وخالية كذلك من خلخلة دفاعات الخصم.

وفي السياق ذاته يحتاج ” ريال مدريد ” إلى قائد فعلى الرغم من أن ” كريم بنزيما ” لاعب بارز، لكنه يعاني بشدة الآن خاصة مع كثرة الإصابات والمشكلات العضلية، فهو يعاني مع غياب لاعب زادت أهميته بالفريق بحجم ” إيسكو ألاركون ” .

وكان أحد الأسباب أيضًا في الهزيمة الكم الكبير من الإصابات والذي يضرب ” ريال مدريد ” بشدة ويضع مدربه ” جولين لوبيتيغي ” في موقف محرج للغاية مع جماهيره، فغياب الظهيرين الأساسيين وهما ” داني كارفاخال ” الذي يلعب مكانه ألفارو أودريوزولا، وكذلك ” مارسيلو ” الذي يلعب ناتشو مكانه لكنه لم يقدم يومًا جيدًا.

وينطبق الحال نفسه مع الويلزي ” غاريث بيل ” ، الذي لعب بعد تعافيه بالكاد من مشكلات عضلية لكنه لم يستطع استكمال المباراة ليغادرها قبل النهاية بعشر دقائق وليتأكد أنه لم يكن في كامل مستواه.

وتعد مواصل ” لوبيتيغي ” في سياسة اللعب نفسه بالاعتماده على رأس حربة وحيد، أحد الأسباب في الهزيمة، رغم أن الفريق فشل في تسجيل هدف طوال 409 دقائق من اللعب، ولم يحرك صوم بنزيما عن التسجيل المدرب للبحث عن بدائل في طريقة اللعب، حيث استبدل الفرنسي بماريانو دياز.

وأكمل ” لوبيتيغي ” الاعتماد على ” داني سيبايوس ” في وسط الملعب بدلًا من الدفع بأجنحة، لكنه لم يمنح الفريق السرعة اللازمة عند الاستحواذ على الكرة ولم يشكل خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وفي هذا الإطار يمتليء ريال مدريد باللاعبين الذين يعانون من الإجهاد عقب مونديال روسيا الماضي، إذ لم يشاركوا بالشكل الكافي في فترة التحضير للموسم الجديد، ولم يتم اعدادهم بدنيًا لما يحتاجه هذا الموسم من مباريات متتالية، ما أثّر بالسلب على أدائهم في الدور الأول من هذا الموسم.

كما يعانى ” ريال مدريد ” على مستوى الدفاع للمباراة الثانية على التوالي، فمن ركلة ركنية فشل ” كورتوا ” في إبعاد الكرة التي تسلمها لاعب ألافيس داخل المنطقة وسط عدم مراقبة من فاران، لتصل إلى مانويل غارسيا الذي لم يتوان في إيداعها المرمى.

وأدت تمريرة خاطئة للريال في وقت سابق تسجيل ” سسكا موسكو ” لهدف الفوز في دوري الأبطال، لتضع تلك الأخطاء الفريق ” الملكي ” في أزمة سينبغي عليه أن يتجرع تبعاتها طوال أسبوعين من توقف الدوريات بسبب الالتزامات الدولية.