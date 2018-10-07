أمير الرياض يشيد بجهود جامعة الإمام وتميزها في تنظيم المناسبات

سعيد العجل(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة بدقة واحترافية جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية في إقامة المناسبات.

جاء ذلك عقب رعاية سموه للفعاليات التي نظمتها الجامعة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 88، اليوم، في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمبنى المؤتمرات، بحضور معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من مسؤولي الجامعة.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن سعادته بالتواجد في هذا الصرح العملاق جامعة الإمام معبراً عن سعادته بهذا الحفل البهيج، مشيداً بدقة واحترافية الجامعة في إقامة مثل هذه المناسبات, مشيراً إلى اهتمام الجامعة بأن يشمل الحفل على الجوانب الثقافية والتاريخية والوطنية، مقدماً شكره وتقدير لمعالي مدير الجامعة ومنسوبيها كافة على هذه الجهود المميزة.

وأكد سموه أن الجامعة استطاعت خلال هذا الحفل أن تصل إلى مستوى احترافي ومميز، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال عكس بهجة الحضور بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً، منوهاً بالحضور والذين أضفوا على الاحتفالية جمالاً إلى جمالها.

يذكر أن الحفل انطلق بعرض لفعاليات برنامج الاحتفاء مدعم بالصور، بعد ذلك دشن سموه شعار المرحلة الثانية من مشروع مساهمتي لوطني، وبرنامج تعزيز منظمة القيم.

من جانبه رحب معالي مدير الجامعة بسمو أمير منطقة الرياض، منوهاً في كلمته خلال الحفل بأهمية هذه الاحتفالية التي تعكس مكانة هذه المناسبة الوطنية لدى الجامعة ومنسوبيها وطلابها،

رافعاً الشكر والثناء لخادم الحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمان بن عبدالعزيزِ آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما نلمسُهُ جميعاً من نموٍ مضطردٍ وتطويرٍ ودعم في جميعِ المجالاتِ وعلى رأسها التعليمُ، الذي كانَ ولا يزالُ من الأولوياتِ ضمن جهود وسياسةِ هذه البلاد منذُ توحيدِها حتى اليوم، مشيراً إلى مضامين رؤية المملكة (2030) وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها فيما يتعلق بالتعليم.

وبين معالي الدكتور أباالخيل أن الجامعة بفروعها ومعاهدها حرصت وشجعـت على الاحتفاء باليوم الوطني في كل عام تمر فيه هذه الذكرى العزيزة، لتعزيز ارتباط النشء بعقيدتهم وتاريخهم وأرضهم وبلادهم وقادتهم، وليشعروا بقيمة مكتسباتهم وحضارتهم وما منَ الله به عليهم من نِعَمٍ لا تُعـد ولا تُحصى.