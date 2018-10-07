بالفيديو.. إقبال كبير للسعوديات على الرياضات القتالية دفعًا عن أنفسهم

علي القحطاني (صدى):

تشهد ” أكاديمية تدريب التايكوندو بمدينة الخبر، إقبالا واسعًا من الشابات السعوديات اللاتي يرتدين لباسهن الأبيض وأحزمتهن متعددة الألوان، ويبدأن ترديد الشعارات الخاصة بفن التايكواندو يسددن الركلات بسرعة وقوة ومرونة.

وتعتمد ” رياضة التايكوندو ” على الجسد المجرد من الأسلحة، ففي هذه الأكاديمية ولدت رياضة التايكواندو، وانخرطت في تدريباتها الكثير من الشابات السعوديات للدفاع عن أنفسهن، بدون استخدام أي سلاح في أيديهن، وعلى الرغم من تفاوت بنيتهن وأعمارهن، إلا أن حلمهن بات مشتركًا يتلخص في الوصول إلى مراحل يُجدن فيها كافة الفنون القتالية بإتقان.

تقول ” ريما التركي ” الحاصلة على الحزام الأحمر،عن عشقها لرياضة التايكوندو الذي دفعها قبل سنوات للتدرب بشكل شخصي مع إحدى المدربات، حيث لم تكن توجد نواد متخصصة: ” اخترت رياضة التايكواندو لأنها تعزز قدرات الجسم البدنية وتبني طاقة نفسية عالية، تجعلني أكثر ثقة في نفسي وقادرة على مواجهة جميع الظروف، كما أن اللباس الآمن فيها يحقق لي حماية كبيرة وقت تسديد الضربات ” .

ومن جانبها أوضحت ” هبة خالد ” إحدى المتدربات، أن رياضة التايكوندو أثارت فضولها، ولكن سرعان ما تحول الفضول إلى عشق لهذه الرياضة، فأصبحت تمارسها بشكل منتظم، بكل حب وإتقان، وتسعى جاهدة لخوض تدريبات مكثفة لتطوير مهاراتها القتالية.

وأكدت ” هبة ” ، أن ممارستها للتايكواندو علّمتها كيف تعتمد على نفسها من دون أن تنتظر الحماية من أحد، ومنحتها لياقة بدنية عالية ورشاقة كبيرة في الجسد.

وأوضحت ” هبة ” ، أن ما يردده البعض بأن تعليم الشابات رياضات الدفاع لا يتفق مع طبيعتهن اعتقاد خاطئ، فعلى العكس فهي تساعدهن على الحفاظ على أنفسهن وأنوثتهن، لأنها تعزز الجانب الإدراكي للشابات وتمنحهن القدرة على قراءة لغة جسد الخصم، وفي حال تعرضت للهجوم ستتمكن من صدّ ذلك بالاعتماد على ضربات القدمين واليدين.

وفي هذا السياق أضافت ” مرح جمال ” مدربة تايكواندو، بأن تعلم السعوديات للفنون القتالية، وتقنيات الدفاع عن النفس بات ضرورة ليمكنهن في الرد على أي اعتداء، كما أنها تساعدهن في الحفاظ على اللياقة البدنية والتوازن النفسي.

وأشارت ” مرح ” : ” هذه الرياضة القتالية تزيد الثقة بالنفس، حيث يمكن لهن الدفاع عن أنفسهن وممتلكاتهن والتصدي لأي خطر قد يعترضهن ” .

والجدير بالذكر أن العديد من الشابات السعوديات رسمت بالتايكوندو، الكاراتيه، الكونغ فو، والجودو صورة أكثر إشراقا، وهن يحملن الشعلة الأولمبية، ويقفن في الصفوف الأمامية ليمثلن السعودية في المنافسات الدولية ويتوجن بالميداليات.