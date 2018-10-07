وظائف شاغرة قي شركة موبايلي بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة موبايلي للاتصالات، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهني الترابط والوصول (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الشبكات، الاتصالات الإلكترونية)، مدير تنفيذي المحفظة والمنتجات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مدير إدارة أعمال القدرة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

كما تضمنت الوظائف : أخصائي مهني الأحداث والبيانات- ماركوم (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مهني نقل وتنفيذ الشبكات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات السلكية واللاسلكية)، أو ما يعادلها.

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