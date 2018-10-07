للجنسين.. وظائف شاغرة في طيران أديل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة طيران أديل، وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: المدير المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة، مطور/ مسؤول قاعدة البيانات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، مدير السلامة والجودة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وتضمنت الوظائف أيًضا : مدير مشروع نظم الأعمال (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مدير الإيرادات الإضافية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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