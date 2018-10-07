أودي R8 LMS GT3 المتطورة تعلن ظهورها في باريس

باريس(صدى):

قدم صانع السيارات الألماني أودي سيارتها الجديدة المتطورة R8 LMS GT3 السباقية في معرض باريس الدولي للسيارات والتي تعتبر السيارة السباقية الرابعة التي تقدمها أودي في آخر 4 سنوات. والموديل الجديد تم تصميمه وتحديد الخيارات فيه بصورة تفصيلية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات المشترين, إذ قضى مهندسو أودي والمصممون وقت كافي يتناقشون مع المشترين المحتملين في مراحل التصميم الأولية للسيارة ومواصفاتها التي ستطرح بها كموديل 2019.

وقال كريس رينيكي رئيس أودي سبورت للسباقات خلال تقديم السيارة في باريس، أنهم خلال تطوير السيارة التي حصلت على تحديثات عديدة ، ركزوا بصورة رئيسية على المشترين واحتياجاتهم ، والمراحل الأولى من التصميم للسيارة تخللتها العديد من النقاشات مع فرقنا. وركزت فرق التصميم في أودي خلال تطوير السيارة بصورة أساسية على جوانب الأيروديناميكية مع تحسين التبريد وهو ما يعني توفير قدرة أكبر للسيارة في أصعب ظروف القيادة.

كما زود ناقل الحركة في السيارة بتحديثات يمكنها جعل القابض أفضل في خدمة السائقين ويوفر للمحترفين والهواة المال ، كما أكدت أودي تقديمها تعديلات متوسطة للسيارة بشكل عام عن الموديل السابق ولكن التعديلات الخارجية من الصعب ملاحظتها . وقالت أودي أن السعر الأساسي للسيارة يبدأ من 398 ألف يورو وبعد الضرائب والرسوم يصل السعر الي 458 ألف دولار تقريباً .

ومن المقرر بدء تسليم السيارة للمشترين في نوفمبر المقبل ، كما يمكن لملاك الجيل الأول من السيارة تزويد سياراتهم بباقة تطوير خاصة بدلاً من شراء الموديل الجديد بتكلفة تبلغ 32.250 ألف دولار كما ان السيارة سيتم مشاركتها في سباقات FIA بداية من يناير المقبل.