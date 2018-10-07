حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم

علي القحطاني (صدى):

أعلن حساب المواطن، اليوم الأحد، موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم، مؤكدًا أن سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تبقى 3 أيام على إيداع الدفعة الحادية عشر ( شهر أكتوبر ) لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.