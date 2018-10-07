  • الأحد 7

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم

حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم

حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم
علي القحطاني (صدى):

أعلن حساب المواطن، اليوم الأحد، موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم، مؤكدًا أن سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تبقى 3 أيام على إيداع الدفعة الحادية عشر ( شهر أكتوبر ) لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1597 ] نشر منذ 15 دقيقة

طيب والمطلوب يعني
اشوف جانا حافز الجزء الثالث

الله اكبر من شر حاسد

ياناس صدقوني ما يلحق يسدد بها جزء من فاتورة الكهرباء ويش تحسدون عليه

رواتب القطاع الخاص ضعيفه ومستأجرين والبقاله دين وسلف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *