حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم
أعلن حساب المواطن، اليوم الأحد، موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم، مؤكدًا أن سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تبقى 3 أيام على إيداع الدفعة الحادية عشر ( شهر أكتوبر ) لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55487 ] نشر منذ 1 ساعة
خير ان شاء الله ,,
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1597 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب والمطلوب يعني
اشوف جانا حافز الجزء الثالث
الله اكبر من شر حاسد
ياناس صدقوني ما يلحق يسدد بها جزء من فاتورة الكهرباء ويش تحسدون عليه
رواتب القطاع الخاص ضعيفه ومستأجرين والبقاله دين وسلف