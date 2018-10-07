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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تنظم المؤتمر العالمي لمستجدات مرض ضغط الدم

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تنظم المؤتمر العالمي لمستجدات مرض ضغط الدم
سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، يفتتح المؤتمر العالمي لمستجدات مرض ارتفاع ضغط الدم ، الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع قسم طب الباطنة وعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، والذي يقام في الفترة 29-30 محرم 1439هـ الموافق 9-10 اكتوبر 2018م ، في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين والمحليين .

ويهدف هذا المؤتمر الى اطلاع الاطباء والصيدلانيين بشكل خاص والعاملين في المجال الصحي بالمستشفيات والرعاية الأولية الاخرى بشكل عام ، على مستجدات مرض ارتفاع ضغط الدم وطرق العلاج الجديده لهذا المرض ، وايضا دراسة مدى تأثير مرض ضغط الدم على مصابي امراض كل من ( القلب والكلى والصدرية) .

هذا وتتوزع الجلسات العلمية على مدار يومين متتاليين بواقع خمس جلسات لكل يوم ابتداءا من الساعه 8 صباحا وحتى 4 عصرا ، يتخللها نقاشات بين المتحدثين والمشاركين.

وتجدر الاشارة الى ان ساعات المؤتمر معتمده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ١٦بواقع ساعه تعليم مستمر .

ولمزيد من المعلومات ولمن يرغب في التسجيل ، يرجى زيارة الموقع الالكتروني هنــا .

أو الاتصال بالرقم +966 11 429 133


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