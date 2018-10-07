آرسنال يتقدم للمركز الثالث بعد فوزه على فولهام بخماسية

طلال الغامدي(صدى):

تمكن فريق آرسنال، من الفوز على فولهام بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري؛ حيث تقدم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بهدف لآرسنال في الدقيقة 29، ثم أدرك الألماني أندري شورله التعادل لفولهام قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وسجل لاكازيت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49 ثم تكفل البديلان الويلزي آرون رامسي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 67 و79، ثم عاد أوباميانج وسجل الهدف الثاني له والخامس لآرسنال في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأدى هذا الانتصار الثمين إلى رفع رصيد آرسنال إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الخامس والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه ساوثهامبتون.