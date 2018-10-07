برشلونة يواجه فالنسيا بمعنويات عالية ويسعى للصدارة

نواف السالم(صدى):

يشهد ملعب ” الميستايا ” ، اليوم الأحد، مباراة تجميع بين فريقي برشلونة وفالنسيا، ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري الإسباني.

ويخوض برشلونة المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه على توتنهام الإنجليزي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى إلى تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني أيضًا بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 6 في صدارة المجموعة بدوري الأبطال، كما أن تعثر منافسه ريال مدريد أمس أمام ألافيس دافعًا قويًا له للتصدر.

يُذكر أن برشلونة يملك 14 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما يحتل فالنسيا المركز 15 برصيد 8 نقاط.