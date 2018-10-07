تفاصيل سرقة نصف مليون ريال بالإكراه من مواطنين بمكتب عقاري بجدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن تفاصيل سرقة أكثر من نصف مليون ريال بالإكراه، من 4 مواطنين بعد أن تعرضوا للاعتداء على يد عصابة داخل أحد المكاتب العقارية، مساء أمس السبت في حي الفيصلية بجدة.

وتتراوح أعمار المواطنين الذين تعرضوا للسرقة من الخمسين للستين، فيما ارتكب الحادث 6 أشخاص مجهولين، داخل مكتب عقار بإحدى العمائر السكنية بحي الفيصلية، والذي نتج عنها سرقة مبلغ وقدره 600 ألف ريال، وإصابة واحد منهم بإصابات خفيفة.

وكان ينوي ثلاثة أشخاص شراء عمارة سكنية، أرشدهم إليها مقيم سوداني، وعند مقابلته أرشدهم إلى أحد المكاتب العقارية، وبحوزتهم 600 ألف ريال كعربون، فيما تفاجأوا بعد دخولهم المكتب العقاري بمغادرة المقيم السوداني المكتب، لينهال عليهم بما فيهم صاحب مكتب العقار، ستة أشخاص ملثمين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب داخل المكتب.

وبعد ذلك، قام الملثمون بسرقة المبلغ كاملاً بالإكراه، قبل أن يلوذوا بالفرار من مسرح الحادثة؛ بينما انتقلت الجهات الأمنية بجدة على الفور للموقع الذي شهد الاعتداء، بعد تلقيها البلاغ، لأخذ البصمات واستكمال الإجراءات اللازمة، ولا تزال التحقيقات جارية.