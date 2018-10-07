بالصور.. 7 إصابات في حادث انقلاب حافلة طالبات بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد طريق المطار شمال الطائف، اليوم الأحد، حادث تصادم مروري بين مركبتين إحداهما من نوع ” ميكروباص ” تقل طالبات، ما أدى لإنقلاب مركبة الطالبات.

وأسفر الحادث عن وقوع سبع إصابات، تم التعامل مع ثلاث منها من قبل إسعافات الهلال الأحمر ومن ثم نقلها، فيما نُقلت أربع إصابات قبيل وصول الفرق الإسعافية.

وفي التفاصيل، كانت غرفة عمليات الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة تلقت، اليوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق المطار (الطائف – الرياض)، ووجود إصابات في موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي بن عابد الثبيتي، أنه على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية للموقع، وعند الوصول اتضح وجود ثلاث إصابات متبقية بالموقع فيما نقلت أربع إصابات قبل وصول الفرق الإسعافية، حيث تم التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها على الفور إلى المستشفى.

وحذرت هيئة الهلال الأحمر، الجميع أنه عند التدخل من قبل الآخرين بدون معرفة في كيفية التعامل الصحيح مع الحالات الإسعافية قد يؤدي إلى مضاعفات.