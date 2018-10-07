مدير جامعة حائل يوجه بتشكيل لجنة عليا تختص بتوظيف الخريجين

حائل(صدى):

وجه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم , بتشكيل لجنة عليا بمسمى ” اللجنة العليا لتوظيف الخريجين ” برئاسة معالي مدير الجامعة , وعضوية وكلاء الجامعة , وعدد من العمداء , تختص بتوظيف الخريجين , وكذلك استحداث مكتب بالجامعة بمسمى “مكتب توظيف الخريجين ” , وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة في تدريب وتأهيل خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم من الجنسين.

وأوضح معالي الدكتور البراهيم أن تشكيل اللجنة جاء بعد توقيع الجامعة اتفاقية تعاون مع صندوق الموارد البشرية ” هدف ” , وذلك ضمن توجه الجامعة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 من خلال تدريب وتأهيل الشباب السعوديين لسوق العمل الأمر الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا , إضافة إلى زيادة قدرة الطلاب والطالبات التنافسية , وتوطين الوظائف , وزيادة نسب التوظيف في سوق العمل , مشيراً إلى أن من يشرف على مكتب توظيف الخريجين هو أحد أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعة.