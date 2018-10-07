الخدمة المدنية تستقبل طلبات شغل الوظائف الإدارية من النساء

فاطمة المالكي(صدى):

استقبلت وزارة الخدمة المدنية طلبات شغل الوظائف الإدارية من النساء اعتباراً من اليوم عبر رابط نظام جدارة على الإنترنت.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية عن موعد تقديم الرجال خلال الفترة من 20-1-1440هـ ​إلى 24-1-1440هـ فيما حددت موعد تقديم النساء خلال الفترة من اليوم 27-1-1440هـ ​ وحتى يوم 2-2-1440هـ

وحول آلية التقديم على الوظائف الإدارية: الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، و تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، و تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.

وعلى كل (متقدم/ــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون إرفاق ملخص الطلب الذي تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (للرجال/ والنساء).

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول وظائف النساء​ اضغط على الرابط الإلكتروني الآتي: هنا