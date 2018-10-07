تحذير من أمطار رعدية وزخات برد على مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إنذارً من هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأوضح الإنذار أن الحالة تتمثل في هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية.

وتبدأ الحالة في منطقة مكة المكرمة من الثالثة عصرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً، وتشمل ” الهدا، الشفا، السيل، الكبير والأجزاء المجاورة قد تمتد إلى العاصمة المقدسة “.

فيما تبدأ في منطقة المدينة المنورة في الثالثة ونصف عصرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً، وتشمل ” الفرع، العيص، والأجزاء المجاورة “.