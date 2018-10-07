بمكافأة شهرية 3000 ريال.. تدريب منتهي بالتوظيف في معهد لخدمات البترول

فاطمة المالكي(صدى):

فتح المعهد التقني السعودي لخدمات البترول باب التدريب للسعوديين مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الزيت والغاز على أن ينتهي بالتوظيف وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70% بحيث يقضي المتدرب عامين “برنامج الدبلوم ” بفرعي المعهد بالدمام والخفجي

وأكد المعهد على حصول المتدرب على مزايا السكن والتأمين الصحى ومكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال بالإضافة إلى الدبلوم المعتمد .

وأوضح المعهد أن التقديم بدءً من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل 9-2-1440 هـ من خلال الرابط : هنا

شروط التقديم :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

% يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70

. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات العامة.

. يجب أن لا يكون المتقدم قد حصل على دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية.

. يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة.

. يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.