القبض على شخصين لتورطهما في جرائم سلب تحت تهديد السلاح بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على متهمين، في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهما بارتكاب عدد من جرائم السلب تحت تهديد السلاح، وباستخدام دراجات نارية، وضُبِط بحوزتهما سلاح ناري (مسدس) وأسلحة بيضاء ودراجة نارية، إضافةً إلى عملات نقدية متنوعة وهواتف محمولة مجهولة المصدر ، وبسماع أقولهما أقرّا بارتكابهما (٧) حوادث بذات الأسلوب الإجرامي، ومن بينها جريمة الاعتداء على مقيم هندي الجنسية أمام منزله بحي العمل وسط العاصمة الرياض، التي سبق تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وقد جرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.