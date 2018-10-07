بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة لـ ” دنيا بطمة ” تشعل مواقع التواصل

مليكة فؤاد(صدى):

أدت الفنانة المغربية دنيا بطمة وصلة رقص مثيرة في فيديو متداول، ما أثارت إعجاب الكثير من متابعيها.

وأظهر الفيديو الفنانة دنيا بطمة وهي تقوم بحركات بطيئة مؤدية رقصة تقليدية وعبر عدد من المتابعين عن إعجابهم برقص دنيا بطمة بينما البعض الآخر وجه إليها الانتقادات، خصوصاً مع انتشار الفيديو بالتزامن مع شيوع الأخبار عن مرض زوجها وخضوعه للعلاج.

ومن ضمن التعليقات: “وشي ثاني زوجها طايح بالفراش مريض وهي تترقص. استغفرالله ” ، و ” واضح إنها قاعدة تبتكر حركات للرقص ” ، و ” كلهم نفس الرقصة رقصة العنزة الخجلانة ” ، و ” لو ترقص من بكرا ليوم الدين محد بيلتفت لها ” .