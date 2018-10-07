رجل يعاني من سرطان الثدي في حالة نادرة: أمر قاس جدا

باريس(صدى):

وقعت حالة نادرة لرجل يدعى جيروم أب لـ 4 أولاد ويبلغ من العمر 58 عامًا ويقيم في شيربورج في فرنسا؛ حيث عانى لسنوات من مرض سرطان الثدي.

وأوضح ” جيروم ” الذي يعمل دهانًا أن القصة بدأت حينما بدأ يشعر بالوهن غير المبرر، قائلًا: ” وذات يوم لاحظت وجود ما يشبه الحفرة في ثديي الأيمن. وبدا وكأنه يفرز القيح ” ؛ مما اضطره إلى استشارة الطبيب وتبين أن عليه الخضوع لعلمية جراحية لاستئصال ورم خلف جمجمته.

وأشار إلى أن الفحوصات كشفت أنه يعاني من مرض سرطان الثدي: ” لم أتوقع ذلك أبدًا. كنت أعلم أن هذا قد يحدث لدى الرجال أيضًا، لكنه نادر جدًا ” ؛ فيما تفاقم مرضه حتى بلغ العظام.

واستدعى ذلك خضوعه لفحوص وعلاجات إضافية، كما بدأ متابعة جلسات العلاج الكيميائي وتضاعف ألمه حتى وصل إلى درجة 6 على سلم من 1 إلى 10؛ لافتًا إلى أنه كان الرجل الوحيد الذي ينتظر أن يحين دوره وسط عشرات النساء: ” كم كنت ألوم النساء. إنه أمر قاس جدًا. “