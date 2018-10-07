” الدارة ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فتحت شركة الدارة الطبية باب التوظيف في المجالات الإدارية والطبية والصحية والتمريض أمام الرجال والنساء، للعمل بمستشفى ومركز الدارة الطبي للخدمات الطبية بمدينة الرياض .
ونبهت الشركة على من يجد في نفسه الكفاءة ويحمل المواصفات المطلوبة التقدم إلى موقع المستشفى الإلكتروني الآتي : هنا
أو عن طريقة إرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية على البريد الإلكتروني التالي “مع ذكر الوظيفة المتقدم عليها في عنوان الرسالة ” :
للوظائف الإدارية:
[email protected]
للوظائف الطبية والتمريض
[email protected]
للوظائف الصحية
[email protected]
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