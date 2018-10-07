النمسا تنصح عراقي بمواصلة علاقته الزوجية عبر الهاتف

فيينا(صدى):

وجهت السلطات النمساوية نصحية إلى شاب عراقي في الـ24 من عمره تزوج حديثًا من فتاة نمساوية، بمواصلة علاقته الزوجية عبر الهاتف من العراق، وذلك بعدما رفضت طلب اللجوء الذي تقدم به.

ورفضت الهيئة المشرفة على طلبات اللجوء طلب الشاب، باعتباره غير معرض للخطر في بلاده خلافًا لما يؤكد، لافته إلى أن زواجه من نمساوية ليس سببًا لمنحه اللجوء.

وجاء قرار السلطات كالتالي ” حرصكم على مواصلة الزواج من مواطنة نمساوية رغم عودتكم إلى العراق يمكن أن يتحقق بطرق عدة عبر سكايب أو من خلال عطل قصيرة على سبيل المثال “.

يُذكر أن الشاب طالب اللجوء تزوج في إبريل من متطوعة نمساوية التقاها في مركز إيواء كان يقيم فيه، وقد بدأ تدريبًا ليصبح طاهيًا في مقاطعة النمسا العليا.