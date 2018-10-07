العمى.. أهم مخاطر الفياجرا

واشنطن(صدى):

نشرت دراسة أمريكية حديثة تحذير من الإفراط في تناول الفياجرا مؤكدة تسببها في حدوث العمي وذلك بعد أن تعرض أحد الأشخاص ” 31 ” عام إلى ضبابية الرؤية ومشاهدة الأشياء باللون الأحمر عقب جرعة زائدة منها

وأكد أطباء أمريكيون أن تناول كميات كبيرة من الفياغرا قد يؤدي إلى مشاكل في رؤية الألوان بسبب التلف الخلوي للشبكية، إذ إن هذا المنشط يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي واضطرابات الدم بالإضافة إلى مشاكل اخرى تسبب رؤية كل شئ باللون الأحمر وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بالعمي .