بالصور.. منع أخت ميجان ماركل من مقابلتها وطردها وهي على كرسي متحرك

لندن(صدى):

منع رجال الأمن بالقصر الملكي، السيدة سامانثا ماركل، البالغة من العمر 53 عامًا من مقابلة أختها الصغيرة صاحبة السمو الملكي ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري.

وواجهت ” سامانثا ” موقف مُحرج أمام رجال الأمن؛ فيما غادرت بوابات قصر كنسينغتون، مقر العائلة المالكة ويقع في حدائق كنسينغتون في لندن، بعد أن سلمت مذكرة إلى أحد الضباط المتواجدين لحراسة العائلة المالكة.

وغادرت سامانثا ميركل الولايات المتحدة الأمريكية متوجهة لبريطانيا بعد أن تلقى مسؤولو القصر خطابًا منها تشدد فيه على أن سلوكها سوف يتصاعد في حال عدم ترتيب مقابلة لها مع أختها.