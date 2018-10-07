نائب وزير البيئة يضع حجر أساس مشروعين في القصيم بتكلفة 547 مليون ريال

محمد السعران(صدى):

وضع معالي المهندس منصور بن هلال المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة حجر أساس مشروعين تنمويين في منطقة القصيم اليوم الأحد 27 محرم 1440 هـ الموافق 7 أكتوبر 2018م، وذلك خلال تفقده المشاريع المنفذة في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 547 مليون ريال؛ وهي مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الاسياح، ومشروع إنشاء خط نقل مياه الصرف الصحي الرئيسي بمدينة بريدة.

وقال معاليه: “تأتي مشاريع قطاع المياه في منطقة القصيم لتؤكد مضي وزارة البيئة والمياه والزراعة قدماً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الارتقاء بجودة الخدمات واستدامتها”.

وبيّن معاليه أنه أطلع على سير مشاريع القطاع الجاري تنفيذها بالمنطقة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن الاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير خدمات قطاع المياه، مؤكداً حرص قطاع المياه بالمملكة على تطوير منظومته، مشيراً إلى أنه يعمل على تسريع العمل في مشاريع الخدمات الرئيسة الجاري تنفيذها، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومواكبة برنامج التحول الوطني 2020.

وحول المشروعين، أوضح معاليه أن مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الأسياح تزيد قيمته أكثر من 55 مليون ريال، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الأسياح ومعالجتها ثلاثياً وفق نظام المعالجة كاروسيل؛ وذلك بتصرف متوسط 3750 متر مكعب يومياً يخدم أكثر من 20 ألف نسمة.

وزاد معاليه بالقول “يأتي المشروع الثاني وهو تشيّيد وإنشاء خط نقل مياه الصرف الصحي الرئيس بمدينة بريدة بتكلف تزيد عن 492 مليون ريال، ويهدف إلى إنشاء خط الصرف الصحي الرئيس شرق مدينة بريدة، والذي يأتي ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة للتوسع في التغطية بخدمة الصرف الصحي”، لافتاً إلى أن الخط الرئيس ينقل تدفقات مدينة بريدة من موقع محطة الضخ الحالية بالنقع إلى موقع محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بالقرب من وادي الرمة.

وذكر معاليه أن مشروع خط نقل مياه الصرف الصحي الرئيس بمدينة بريدة يشمل تنفيذ نحو 22 كم من مواسير الصرف الصحي بأنابيب خرسانية مبطنة بالفايبر جلاس قطرها من 2000 مم حتى 2800 مم، وسوف يتم تنفيذ معظم الأطوال عن طريق الدفع النفقي.