صورة لكيم كرداشيان في عمر الـ 13 تنال إعجاب الكثيرين

واشنطن(صدى):

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأشهر في العالم كيم كرداشيان، في صورة لها وهي بعمر الـ13 عامًا؛ حيث بدت وهي تتمتع بملامح ناعمة جدًا، وأكثر جمالاً وعفوية مما عليه عليه حاليًا.

وقامت ” كرداشيان ” بنشر الصورة عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” ؛ حيث كانت ترتدي سروالًا ممزقًا مستبقة بذلك هذه الصيحة التي انتشرت في السنوات الأخيرة؛ فيما نالت الصورة إعجاب أكثر من مليوني متابع.

وعلّقت عليها قائلةً: ” من التسعينيات. أنا والجهاز الخاص بي فقط. أجلس في سيارة والديّ كما لو أنني أقود ” ، مضيفةً: ” كنت في الـ13 من عمري. ربما هربنا بها لنقوم بجولة ” ؛ بينما إلى جانبها والدها روبرت كارداشيان.