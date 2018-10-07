امرأة تقتل ابنتها الرضيعة بسبب خلافات مع زوجها لعدم إنجاب الذكور

القاهرة(صدى):

أقدمت ربة منزل على قتل نجلتها الرضيعة بسبب خلافات بينها وبين زوجها، كما زعمت القاتلة التي تجردت من مشاعر الأمومة أن ابنتها اختطفت.

وتعود الواقعة، عندما طلبت ربة المنزل من سيدة تستقل مركبة توك توك استبدال ورقة مالية فئة الـ100 جنيه بفئات أقل إلا أنها فوجئت بقيام الأخيرة برش مادة مخدرة تجاهها فأفقدتها الوعى وعقب إفاقتها اكتشفت تواجدها بمنطقة سراى القبة بمصر واختفاء نجلتها، وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى قدره 300 جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن الأم قتلت ابنتها لخلافات بينها وبين زوجها لعدم إنجابها الذكور وسوء معاملته لها فقررت التخلص من نجلتها واختلاق الواقعة، وبإرشادها تم العثور على جثة الطفلة بمكان تخلصها منها.