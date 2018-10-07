” أسمنت المنطقة الجنوبية ” يعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، باب التقديم لشغل وظيفة ” رئيس قسم علاقات العملاء ” بالإدارة العامة بأبها.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة متاحة لحملة بكالوريوس تسويق أو إدارة أعمال من إحدى الجامعات المعتمدة، بتقدير ” جيد ” كحد أدنى مع إجادة اللغة الإنجليزية.

كما اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويمتلك خبرة في نفس مجال العمل لا تقل عن 7 سنوات وحاصل على دورة معتمدة في علاقات العملاء من إحدى الجهات المعتمدة، بالإضافة إلى التمكّن من برامج الحاسب الآلي.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/01/27هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه، لافته إلى أنه على من يجد في نفسه الكفاءة ويستوفي الشروط أعلاه إرسال سيرته الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:هنا