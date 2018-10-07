وظائف شاغرة للنساء من حملة البكالوريوس بجمعية تعاطف الأهلية في الباحة

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن جمعية تعاطف الأهلية للخدمات الصحية بالباحة عن وظائف نسائية شاغرة، للعمل بمركز تعاطف للرعاية النهارية، بمسمى “أخصائية تمريض، وأخصائية علاج وظيفي”، لحملة البكالوريوس مع شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التالية:أخصائية تمريض:درجة البكالوريوس مع شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

و أخصائية علاج وظيفي:درجة البكالوريوس مع شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى أن موعد التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/02/02هـ، موضحة أن طريقة التقديم تكون من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع ذكر مسمى الوظيفة المراد التقدم إليها: [email protected]