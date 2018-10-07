مشعوذ يقتل شاب ويدعي : ” الجني خرج من رقبته “

القدس المحتلة(صدى):

شهد قطاع غزة حادثة أثارت فزع الأهالي بعد أن تسببت عائلة شاب ثلاثيني في وفاته عندما اقتادوه إلى مشعوذ بزعم علاجه من مس جنسي ليتوفي الشاب على أثر ضربه أثناء جلسة العلاج المزعومة .

عقب الواقعة اعتقلت الشرطة الفلسطينية المشعوذ وأسرة الشاب الذين شاركوا في تكبيله ليتم عرض الأمر على الطواقم الطبية لتحديد سبب الوفاة .

من ناحية اخرى انكر المشعوذ قتل الشاب مدعياً أن الجني خرج من رقبته بدلا من إصبع قدمه مما أدى إلى انسداد احد شرايينه ووفاته .