إنقاذ حياة شاب تهشمت جمجمته بعنيزة

عنيزة(صدى):

أنقذ أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك سعود بعنيزة، حياة مواطن تعرض لحادث مروري، وذلك في عملية معقدة استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة.

وتم خلال العملية إزالة الجزء العلوي للجمجمة وزرعها في البطن ووقف النزيف وإعادة المخ لوضعه الطبيعي، حيث تمكن الشاب صاحب الـ16 عامًا من الخروج من المستشفى بعد شهر من العملية ويماسر حياته بشكل طبيعي.

يُذكر أن الحادث الذي تعرض له المواطن أسفر عن كسر وانقشاع في طبقة الجلد وتهشم كبير للجمجمة وكسور في الرجل اليسرى والصدر ونريف حاد في المخ مع انزياح المخ للجهة اليسرى على إثر قوة الحادث، كما تم دخوله في غيبوبة تامة ودرجة وعي 3 من 15.