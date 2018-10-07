القبض على وافد قتل آخر عقب مشاجرة بينهما في تبوك

محمود البلوي(صدى):

نجحت شرطة منطقه تبوك، اليوم الأحد، في القبض على وافد آسيوي قتل آخر من نفس جنسيته في مدينة تبوك؛ حيث جاء ذلك بوقت قياسي من ارتكاب الجريمو.

وكانت قد عثرت على أحد العمالة الاسيوية في مقر سكنه بتبوك، متوفيًا إثر إصابته بطعنات بآلة حادة أدت إلى وفاته؛ بينما بالبحث والتحري عن الجاني وجمع المعلومات اللازمه تم حصر الاشتباه بأحد المقيمين وهو من جنسيه المجني عليه وثلاثة آخرين.

وألقت الشرطة القبض عليهم جميعًا وبمحاصرته بالأدلة والقرائن اعترف بارتكابه الواقعة إثر مشاجرة وقعت بينهما؛ لاجتماع على مفسده وتعاطى المسكر؛ فيما تم إيقافه للتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة.