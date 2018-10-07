الأمير فيصل بن خالد يلتقي مدير الأحوال المدنية بالحدود الشمالية

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة منصور العتيبي , الذي قدم لسموه نبذة عن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية التي تدعم اللغتين العربية والإنجليزية وتطبق أعلى معايير السمات الأمنية للمعلومات الشخصية.

واطلع سموه على الخدمات التي تقدمها العربة المتنقلة, التي بدأت تقديم خدماتها في المنطقة.

وتشتمل الخدمات المقدمة في الوحدة المتنقلة مجمل خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية, وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية من خلال التنقل بين محافظات المنطقة لمساعدة المواطنين على إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي.

من جانبه , أعرب مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة ، عن شكره وتقديره لسموه أمير المنطقة على توجيهاته التي ستكون , حافزاً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن.