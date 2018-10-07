مقتل اثنين من قيادات مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني بغرب تعز

عدن(صدى):

لقي قياديان اثنان في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، مصرعهما في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة مقبنة، في الريف الغربي لمحافظة تعز.

وقال المركز الاعلامي لمحور تعز في بيان، إن القياديين الحوثيين قتلا في المعارك التي شهدتها الجبهة أمس السبت ونشبت عقب محاولة تسلل للمتمردين إلى مواقع تقع تحت سيطرة الجيش في مديرية مقبنة.

وأضاف أن قائد مجاميع الميليشيا في الهجوم على مواقع الجيش في منطقة قهبان والمكنى ابو مالك قتل مع قيادي آخر يدعى ابو مهران إضافة إلى مقتل عدد آخر من العناصر المهاجمة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد صدت هجومين منفصلين لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في محيط تبة الخزان بقهبان ووادي الجسر بمديرية مقبنة غرب المدينة.