وظائف شاغرة للرجال في ساحة المطار

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف رجالية شاغرة، بمسمى سائق في ساحة المطار Ramp Driver، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: سائق في ساحة المطار (Ramp Driver)، لافتة إلى أن الوصف الوظيفي: الالتزام التام بالنواحي الأمنية والأنظمة خلال تقديم الخدمات للطائرات، والمتابعة الدورية لقطع غيار المركبات وإكسسواراتها ومتابعة مواعيد الصيانة في وقتها، ونقل الموظفين في الساحة مع الامتثال للسلامة والإجراءات حسب أنظمة الشركة.

وأضافت: التأكد من حصول التصاريح، الوثائق والرخص اللازمة والتأكد من صلاحيتها قبل دخول المناطق المحظورة، والالتزام بجداول العمل والنوبات والواجبات مع الالتزام بزي الشركة الموحد والمظهر اللائق، والقيام بالمهام المطلوبة بالإضافة إلى أي مهام متعلقة بعمله حسب توجيهات رئيسه المباشر.

وأشارت إلى أن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولديه مهارات الاتصال، والقراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الشركة أن موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 2018/10/07م وينتهي بتاريخ 2018/10/21م، من خلال الرابط التالي: هنا