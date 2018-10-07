معرض عهد وفاء يستقبل الزوار في المتحف الوطني بالعاصمة الرياض

ندى البليهي(صدى):

الفنانة السعودية وفاء القنيبط فنانة عبرت عن فنها المتأصل في روحها وفي وفائها ، لتأدية رسالة سامية حملتها في مجسماتها الجميلة ، التي حملت بين انحناءاتها ومزجها لمعادن من وحي الطبيعة ، لكل شخص يراها قصة شغف لفن النحت .

استخدمت الفنانة كما اسفلنا سابقاً في أعمالها ، الحديد والنحاس والأحجار والخشب ، لأنها تستلهم منها ابداع الخالق الذي خلق كل مافي الكون وأحسن خلقه ، وعلى الرغم من أنها تعلمت الفن ودرسته على أيادي أجنبيه في مدارس مختلفة الديانات والمعتقدات في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن الطابع العربي الإسلامي يطغى على أعمالها شكلاً وحرفاً ومضموناً ومفهوماً ، وهذه هي الرسالة.

وأيماناً منها بالوفاء وللفن ودوره الكبير في الارتقاء بحس الذوق العام لدى الناس على اختلاف اذواقهم ، وثقافتهم ، فقد تم افتتاح معرض عهد وفاء في المتحف الوطني بالرياض الذي يجسد فن النحت الجميل ، في كل قطعة معروضة ، وكيف تمت محاكاة البيئة والطبيعة فيها ، ففخرٌ لنا بهذا الإبداع السعودي المميز ، والدي هو عهدٌ ووفاءٌ .