إصدار الحكم النهائي على قاتل الدبلوماسي خلف العلي في بنجلاديش

حمود العنزي(صدى):

أصدرت المحكمة العليا في بنجلاديش، صباح اليوم الأحد، حكمها النهائي في قضية قتل الدبلوماسي خلف العلي؛ حيث أيدت حكم الإعدام وسجن ثلاثة آخرين مدى الحياة.

وتقدم المتهم الرئيس في القضية سيف الإسلام مأمون؛ المعروف باسم ” سيفول ” ؛ بطعن في وقت سابق في حكم الإعدام وطلب إلغاءه، إلا أن المحكمة العليا أيدت الحكم الصادر بحقه.

ومن الجدير بالذكر، أن المتهم كان قد أطلق النار على ” العلي ” في مارس 2012 بالقرب من منزله في دكا في عملية سطو دامية، فيما صدر حكم السجن المؤبد ضد شركائه في الجريمة.