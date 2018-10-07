فضائح ” تنظيم الحمدين ” تتواصل في القرن الإفريقي

طلال الضوي(صدى):

تتواصل فضائح النظام القطري، في منطقة القرن الإفريقي، ومحاولتها زعزعة الاستقرار سياسيًا واقتصاديًا واجتماعًا؛ حيث تورطت السفارة القطرية بالصومال في عملية غير قانونية وفاسدة لتهريب الحيوانات البرية من البلاد.

وحصلت السفارة القطرية بمقديشو على تصريح بتصدير 14 ظبيًا من ظباء الدقدق من البلاد، فيما اعتبره كثيرون عملية ” غير قانونية وفاسدة ” ؛ حيث قررت السفارة القطرية تصدير 14 ظبياً من مطار مقديشو، فيما أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والغابات والمراعي الصومالية، أنها سمحت لسفارة قطر بتصدير 14 حيواناً برياً من نوع ظبي الدقدق من البلاد.

وليس للوزارة حق قانوني في كتابة هذه الوثيقة التي تسمح بتصدير الحيوانات البرية؛ حيث أن رئيس الدولة فقط يمكن أن يوافق أو يسمح بذلك عندما يرسل هدية إلى رئيس دولة آخر؛ لكن ليس الوزارة؛ بينما يأتي هذا الإجراء يأتي مع تزايد الاتهامات للنظام القطري بالعبث في الصومال؛ وذلك بعد الكشف عن مخطط تقوده قطر لإحكام الهيمنة على الأجهزة الأمنية في الصومال عبر مؤامرة يقودها فهد ياسين؛ عميلها الأبرز في ذلك البلد.

وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام صومالية النقاب عن إجراء دول غربية وإفريقية تحقيقات بشأن تورط ياسين وغيره من عملاء ” نظام الحمدين ” في مقديشو، في ممارسات فساد مالي وابتزاز وغسيل أموال، وكذلك نقل ملايين الدولارات إلى جماعات إرهابية ومتشددة.