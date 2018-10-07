الفضلي يفتتح ” المعرض الزراعي السعودي ” غدا

محمد السعران(صدى):

يفتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي غداً، المعرض الزراعي السعودي، والمعرض الدولي الـ37 للزراعة، والاستزراع المائي والصناعات الزراعية، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى 4 أيام.

وسيدشن معاليه علامة “التمور السعودية”، التي يقدمها المركز الوطني للتمور، كما سيدشن توسعة فروع “مشروع سمك” في المملكة، وسيتم على هامش التدشين توقيع اتفاقيات تعاون في المجالين، وعرض الحقائب الاستثمارية لمشاريع الاستزراع السمكي.

ويستقطب المعرض المختصين في مجال الزراعة، والمهندسين الزراعيين، وأصحاب المزارع، والتجار، والمهتمين بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، كما يسلط الضوء هذه السنة على الزراعة العضوية والمنتوجات التابعة لها، بالإضافة إلى تربية وزراعة الأسماك، والمنتجات الحيوانية والخدمات التابعة لها، وتصنيع وتعليب وتغليف وحفظ الغذاء، ومستلزمات ومنتجات الزراعة، والحلول والأنظمة الزراعية الحديثة، بهدف تحقيق أمن غذائي مستدام في المملكة وفقا لتوجهات “رؤية 2030”.