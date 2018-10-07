بالصور.. ضبط شاحنات ومعدات ثقيلة تقوم بنهل الرمال بالدمام

نايف السالم(صدى):

ضبطت دوريات قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، شاحنات ومعدات ثقيلة تقوم بنهل الرمال بطريقة مخالفة، ببلدية غرب الدمام.

وأكد المتحدث الإعلامي لفرع الادارة العامة المجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك، أنه القوة تمكنت من ضبط شيول واحد وقلابين جنوب طريق الرياض يقومون بنهل الرمال، وذلك خلال سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال.

وأوضح ” المبارك ” أنه تم تسليم جميع المضبوطات لبلدية غرب الدمام، لافتًا إلى أن دوريات المجاهدين تشارك بفاعلية مع جهات الاختصاص ذات العلاقة لفرض النظام ومعاقبة المخالفين الذين يعبثون بمقدرات وطننا الغالي.